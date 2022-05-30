Китай выигрывает по всем направлениям, потому что в этой войне ослабляется Россия.

Об этом в комментарии «Обозревателю» на условиях анонимности заявил украинский генерал.

«Чтобы понять позицию Китая, надо углубиться в концепцию конфуцианства, буддизма, вспомнить слова Мао Цзэдуна, сидевшего на берегу реки Янцзы. Рано или поздно он (Китай) дождется того, что она (Россия) сама упадет ему на стол», — подчеркнул он.

По его словам, Китаю безразлична судьба Украины и всего мира.

«Он (Китай) маневрирует, наблюдает, сидит и радуется тому, что происходит, поскольку ослабляются два его самых опасных врага – РФ и США. Он верит – и не без оснований – что в будущем он сможет управлять половиной мира», — отметил военный.