На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам», — говорится в сообщении.