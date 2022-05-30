Российские войска не сумели захватить Киев по трем причинам: из-за проблем с логистикой, командованием и недооценки украинцев.

Такое мнение высказал в интервью «Телеграфу» ветеран спецназа США Пэрри Блэкберн.

«Они действительно думали, что это будет для них легкая прогулка и без лишней мороки захватят Киев. И это была их роковая ошибка. Сопротивление украинских защитников было гораздо сильнее, чем они того ожидали», — пояснил он.

Блэкбэрн отметил, что вражеская тактика на восточном фронте претерпела изменений.

«Сейчас на востоке мы видим, что они сменили тактику: накопили много сил и наступают медленно, пытаясь продавить местами прям в лобовую. У них нет гибкости, наблюдаются проблемы с логистикой, поэтому они не могут быстро наступать. Украина должна использовать их слабости», — подчеркнул экс-спецназовец.

По его словам, «вторая армия мира», которой считается российская, находится в плачевном состоянии.

«Они до сих пор используют тактику Второй мировой войны… Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику. В то время как противник пытается воевать по старым советским лекалам… Путин не победит Украину», — заключил Блэкберн.