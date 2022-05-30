В Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили сразу 82 врага. Десятки российских солдат, собравшихся возле БТР, были убиты одним ударом с дрона. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

«Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР — 82 орков», — говорится в сообщении.

Геращенко посчитал, что если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.

