Ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным, сообщил в воскресенье глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь», — написал министр в своем Twitter.