«Освобождение» Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской «специальной операции» в Украине, а жители остальных территорий, где она проходит, должны будут сами решить свое будущее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

При этом, отметил российский министр, в отношении территорий Украины, где проходит «российская военная операция», «решать свое будущее должны жители этих районов». «Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать», — добавил Лавров.