Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина.

«Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.