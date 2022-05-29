Новые спутниковые снимки показывают, что российское грузовое судно «Матрос Позынич» с зерном, предположительно краденым с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакия. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это второй рейс российского судна через четыре недели.

На новых снимках, предоставленных компанией Maxar Technologies, видно, что «Матрос Позынич» прибыл в Латакию 27 мая.

Это одно из трех судов, загружающих зерно в порту Севастополя после вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, далее судно проходило через пролив Босфор и далее на юг вдоль турецкого побережья. Судно может перевозить около 30000 тонн зерна.

Другое аналогичное судно за последние две недели также было загружено зерном в Севастополе.