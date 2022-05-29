Российские земли впервые попали под санкции в 1137 году — тогда западноевропейские государства ввели зерновое эмбарго против Новгородской республики. Это первое, но далеко не единственное упоминание продовольственной блокады новгородских земель: поставки в республику перекрывали и зарубежные страны, и даже другие русские княжества.

Доставалось Новгороду и от Ганзейского союза — торгового объединения городов Северо-Западной Европы, уточняет «Вокруг света». Ганза стремилась стать единственным посредником между Востоком и Западом, а потому посредством блокады морских путей в Балтии и прочих ограничений не позволяла новгородцам торговать с западными государствами в обход торгового союза.

В XV веке санкции против Руси ввел ливонский орден, запретивший поставки продовольствия из Прибалтики — эмбарго продлилось 30 лет, а впоследствии вводилось еще несколько раз. В годы правления царя Ивана IV Грозного ливонцы также впервые применили против русских земель санкции на передвижение: помешали группе завербованных по указу царя мастеров попасть на российскую территорию. Ливонцы сочли угрозой потенциальное усиление экономики Москвы, а потому задержали около 300 зарубежных специалистов.

Полномасштабными антироссийскими санкциями можно назвать комплекс мер, введенный европейскими державами в XVI веке: тогда по предложению испанского герцога Альбы были запрещены поставки на Русь металлов для производства пушек. Кроме того, европейским специалистам запрещалось наниматься на службу на российские территории.

В качестве ответной меры Иван Грозный нанял датского мореплавателя по имени Карстен Роде и выдал ему каперскую грамоту — лицензию на пиратство, которую до этого выдавали лишь правители европейских государств. Роде вел свою деятельность в Балтийском море: он грабил суда, а захваченные товары и пушки передавал Москве. В конечном итоге западные страны от своих санкций отказались.