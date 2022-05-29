Внезапный штурм и прорыв российских войск в Николаев невозможен. Оккупанты к этому не готовы — ни в моральном, ни в техническом планах.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в «Рандеву с Яниной Соколовой».

«Мы видим их насквозь — через весь Херсон. То, что сейчас едет там — колонна танков Т-62. Это даже не Т-72, ​​а то, что они выкопали где-то из складов», — поделился Ким.

По его мнению, если же взятие Николаева станет принципиальным вопросом, то это займет у россиян много времени — не менее 1-2 месяцев. Так, по словам главы региона, чтобы продвинуться, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к городу, занять окрестности. Эту подготовку невозможно будет провести без того, чтобы ее не заметили украинские военные.

«Мы будем это видеть. Не будет так, что мы проснулись утром, а у нас танк в Николаеве. Это невозможно», — убеждает Ким.