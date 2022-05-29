Лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, в Facebook рассказал о хейте против себя в российском обществе.

«Ну наконец-то! Некто М.Шахназаров (кто такой?), коему уже не первый месяц не дает покоя факт моего существования, сообщил человечеству, что я, оказывается, «лил грязь на Россию за деньги»! Мысль, конечно, недокручена. Надо было – «за деньги немецкой, английской и японской разведок»! С днем рождения «Машины времени» всех!» – написал он.

Речь в посте, вероятно, идет о Михаиле Шахназарове, пропагандистском российском публицисте.