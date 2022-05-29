В Баку прошла церемония закрытия международного фестиваля авиации и космоса TEKNOFEST.

В церемонии закрытия фестиваля TEKNOFEST приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельчук Байрактар, а также ряд других министров Азербайджана и Турции.

Министр отметил, что за эти четыре дня азербайджанская молодежь извлекла огромный опыт от проведённого фестиваля.

С.Байрактар в своем выступлении сказал следующее: «Завершился фестиваль «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан», привнесший новизну в нашу жизнь. Хотя мы опечалены завершением фестиваля, но счастливы от продолжения нашего братства».

Сообщив, что в будущем фестиваль вновь пройдёт в Баку, Шуше, С.Байрактар отметил, что опытом, накопленном на фестивале, впредь будет руководствоваться в своей деятельности азербайджанская молодёжь.

«Вчера мы отметили День Независимости Азербайджана. А сегодня 569-я годовщина завоевания Стамбула. Желаем упокоения душ всех шехидов, да возрадуются их души», — сказал он.

Набиев и Байрактар при этом выразили удовлетворенность от проведенного мероприятия, а также поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган за возможность провести TEKNOFEST в Азербайджане.