Из-за полномасштабного российского вторжения не работает около 35% экономики Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC.

«По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30-50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает», — отметил он.

По его словам, бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% от показателей мирного времени. Наиболее сильно выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование.

Он также добавил, что прямые убытки от российского вторжения оцениваются в порядка 600 млн долларов.