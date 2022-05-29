Глава Nokia Пекка Лундмарк предсказал появление стандарта связи 6G к 2030 году. Как сообщает телеканал CNBC, он также ожидает, что с того момента человечество начнет активно отказываться от смартфонов и пользоваться совершенно новыми гаджетами.

«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определенно перестанет быть самым распространенным интерфейсом. Многие из этих устройств будут встроены непосредственно в наши тела», — отметил топ-менеджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Лундмарк уверен, что к концу 2020-х человечество начнет переходить на умные очки и другие гаджеты, которые люди будут носить на лице.

Он также посчитал, что к 2030 году в мире появится технология создания цифровых двойников, близкая к идеи метавселенной. Однако глава Nokia пояснил, что такая технология потребует вычислительных ресурсов в разы более мощных, чем текущие.

