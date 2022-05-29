29 мая Автомобильная федерация Азербайджана (АФА) в очередной раз провела заезд и выставку классических автомобилей.

Заезд был организован Исполнительной властью города Баку и общественным объединением «Региональное развитие». В нем приняли участие более 150 классических автомобилей, произведённых до 1982 года.

Самый старый автомобиль в заезде — «Ford Model A» 1930 года, а самые новые — автомобили, произведённые в 1982 году.

В мероприятии приняли участие владельцы классических автомобилей и автолюбители.