Россияне начали истерить после решения властей США предоставить Украине ракетные системы большой дальности типа MLRS. Что является прямым доказательством правильности этих шагов союзников в поддержке нашего государства.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100 + км), россияне сразу впали в истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: «Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!»,- пишет Подоляк.

Он объяснил, это может означать только одно, что Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и «сразу же «наложит» себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие».

«Вывод? Проще некуда. Два диких русских вопля: «отмените санкции!» и «на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!»- прямое доказательство крайней эффективности именно этих двух шагов…», — подытожил Подоляк.

В свою очередь он обратил внимание, что из-за врожденной трусости российские пропагандисты без устали заявляют о готовности применять в Украине и химическое вооружение, и тактическое ядерное оружие в то время, считая, что имеют право убивать украинцев всеми видами тяжелого оружия.