Турция предупредила Грецию, что будет отвечать соответствующим образом тем странам, которые относятся к ней недружественно. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводятся в газете Yeni Şafak.

«Для друзей мы друзья, но они [в Греции] должны знать, что мы адекватно ответим тем, кто смотрит на нас глазами врага», — предупредил лидер, комментируя отношения между Анкарой и Афинами, которые ухудшились после того, как Греция призвала США не продавать Турции истребители F-16.