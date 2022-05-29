Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что пока находится у власти, его страна не даст согласие на вступление в НАТО государств — пособников террористов. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV.

«К сожалению, встречи нашей делегации с [представителями] Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции. И они всё ещё позволяют террористам гулять по улицам Стокгольма, а также охраняют их при помощи собственной полиции», — уточнил турецкий лидер.