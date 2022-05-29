Вице-президент США Камала Харрис призвала к запрету на штурмовое оружие во время траурных мероприятий, посвященных памяти последнего из 10 человек, погибших в субботу в результате расистского нападения в супермаркете Буффало, сообщает PA MEDIA.

На похоронах 86-летней Рут Уитфилд — самой пожилой из 10 человек, погибших в результате нападения на супермаркет две недели назад — Харрис сказала скорбящим, что сейчас настал момент, когда «все хорошие люди» должны выступить против несправедливости, которая произошла в Tops Friendly Market 14 мая, а также в начальной школе Робб в городе Увалде штата Техас.

Харрис позже заявила журналистам, что администрация не «сидит и ждет, пока выяснится, как выглядит решение» проблемы насилия с применением оружия в стране.

«Мы знаем, что работает в этом направлении», — сказала она, вновь заявив о поддержке проверок биографии и запрета на штурмовое оружие.

«Давайте запретим штурмовое оружие, — сказала она. — Штурмовое оружие — это оружие войны, которому нет места в гражданском обществе. Проверки анкетных данных: Почему кто-то должен иметь возможность покупать оружие, которое может убивать других людей, не зная, по крайней мере: Эй, этот человек уже совершал насильственные преступления, представляет ли он угрозу для себя или других?».