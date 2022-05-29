Турция намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака, в своем стремлении страна не остановится ни перед чем. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, передает TRT Harber.

Так, на вопрос журналиста о проведении новой операции на севере Сирии и Ирака турецкий лидер заявил: «Этот процесс будет продолжаться, мы не можем остановиться. Мы искореним терроризм и террористов».

При этом, по его словам, Турция не намерена получать у кого-либо, включая США, разрешение на проведение новой спецоперации.