«Во время моего визита мы обсудили с господином Алиевым наши прекрасные двусторонние отношения и ситуацию в нашем регионе после победы в Карабахе. Министры также провели плодотворные встречи со своими коллегами, что укрепит наше сотрудничество на будущее.

С данным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своего визита в Азербайджан.

«Мы будем и впредь поддерживать налаживание транспортных связей, урбанизацию и реинтеграцию Карабаха в индустриальный мир. Наши профильные ведомства совместно с компаниями продолжат работу со своими азербайджанскими коллегами по восстановлению сельскохозяйственных угодий. Таким образом, будем способствовать воссоединению наших азербайджанских братьев на исконных землях, к которым они стремились годами», — отметил президент.