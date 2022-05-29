Президент Турции Реджепп Таййип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 30 мая.

По его словам, Турция надеется, что война в Украине закончится миром между Москвой и Киевом как можно скорее, но с каждым днем ситуация ухудшается.

Эрдоган также заявил, что Турция не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики. Он подчеркнул, что переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией прошли не на том уровне, которого ожидала Анкара.