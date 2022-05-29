Украинские военные уничтожили еще одного российского командира, который совершал преступления на территории Украины. Он управлял парашютно-десантной ротой. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ ликвидировали капитана Александра Выгуляра. Он был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии России.

«3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал «Вяземскую воздушно-десантную операцию». Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло», — говорится в сообщении.