Житель Турции, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором его уносит ветром на зонтике, заявил о своем намерении участвовать в национальной космической программе, сообщает Middle East Monitor.

Житель турецкой провинции Османие Садык Кочадали стал известен на всю страну в 2019 году благодаря короткому видео, быстро распространившемся в сети — на ролике мужчина летал на огромном зонтике из летнего кафе во время сильного урагана. Непродолжительный полет принес Кочадали популярность и шуточное звание «первого турка, отправившегося в космос».

Сейчас Кочадали действительно решил полететь в космос — мужчина присоединился к открытому набору в отряд первых астронавтов Турции. Отмечается, что у турка есть все шансы пройти отбор, так как он соответствует ключевым требованиям к кандидатам.