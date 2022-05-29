В помещении супермаркета «Щирий кум» в Левобережном районе захваченного войска РФ Мариуполя по пр. Свободы военные РФ обустроили склад для трупов убитых мариупольцев. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в супермаркет россияне свозят тела погибших, которые вымыло из-под завалов при попытке восстановления водоснабжения и частично — эксгумированных. Он пишет:

«Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию паталогоанатомов. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии».