Губернатор американского штата Оклахома Кевин Скит сделал официальное заявление по Азербайджану.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

«С Днем независимости из штата Оклахомы!

«С 2003 года Оклахома и Азербайджан поддерживают тесные партнерские отношения в рамках программы партнерства Национальной гвардии. Учитывая тесные связи между народом Азербайджана и штатом Оклахома, губернатор Кевин Скит издал декларацию, посвященную Дню независимости Азербайджана и союзу между Оклахомой и Азербайджаном», — отмечает посольство.