Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к властям Китая и призвал прекратить геноцид национальных меньшинств в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями, которые приходят из города Синьцзян. По его словам, местных жителей предупредили, чтобы они не жаловались на условия в регионе. Он также напомнил о сотнях пропавших без вести уйгуров и содержании под стражей более миллиона человек. Помимо этого, госсекретарь указал, что Пекин должен уважать права тибетцев в Гонконге.

«Мы вновь призываем КНР немедленно прекратить зверства в Синьцзяне, освободить несправедливо задержанных, дать ответ на пропавших без вести», — заявил Блинкен, отметив, что в Синьцзяне, где живут 11 миллионов уйгуров, продолжается геноцид и преступления против человечности.