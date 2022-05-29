Украинские войска за три месяца уничтожили около трети современных танков России, передает Канал-24 со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Виктор Андрусив.

«До войны против Украины у России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну, за шесть месяцев эта цифра только увеличится», — убежден В.Андрусив.

По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: «Неизвестно, сколько она будет продолжаться, но хорошо, что мы ее видим».