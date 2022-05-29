Во Франции в связи с засухой, возникшей в результате рекордно жаркого мая, в 24 департаментах объявлено об особом положении относительно использования пресной воды, пишет Le Figaro со ссылкой на сообщение министерства экологического перехода.

Так, в затронутых засухой департаментах введены ограничительные меры, в частности, запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомашин, а в ряде случаев — полив садов.

Издание публикует список пострадавших от жары департаментов, которые расположены в основном на западе и юге страны.

Уже в середине апреля восемь департаментов ввели ограничительные меры. В 2021 году в тот же период таких департаментов было два, в 2020 году — три.

«В этом году засуха началась очень рано», — констатировала новый французский премьер-министр Элизабет Борн во время рабочей поездки в департамент Луаре.

Она напомнила, что правительство выделит 400 млн евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.