Свыше 30% современных танков потеряла Россия за три месяца полномасштабной войны против Украины.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Серьезные потери РФ в танках подтверждаются расконсервацией россиянами советских моделей.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты лишились уже 1330 единиц танков.

«До войны против Украины у России было на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за 3 месяца войны. Ну, за 6 месяцев эта цифра только увеличится», – рассказал Андрусив.