Жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро для того, чтобы купить БПЛА «Байрактар» и передать его ВСУ.

Об этом сообщается в Twitter правительства Литвы.

«Всего за 3,5 дня жители Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника «Bayraktar» для Украины в рамках краудфандинговой инициативы», — сказано в сообщении литовского ведомства.

По информации Reuters, литовцы жертвовали в основном небольшие суммы, но неравнодушных оказалось немало.

«Это первый случай в истории, когда простые люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде Bayraktar. Это беспрецедентно, это невероятно», — заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.

Напомним, что сбор средств на покупку боевого беспилотника «Байрактар» турецкого производства для Украины в Литве начался 25 мая.