Рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершился 28 мая.

В честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул, где развевались национальные флаги обеих стран.

Реджепу Тайипу Эрдогану были вручены сувениры.

Турецкого лидера и его супругу Эмине Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.