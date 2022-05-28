Украина на сегодня получила достаточно противокорабельных ракет «Гарпун», чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации.

Об этом говорится в Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

В частности, он отметил, что по оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти «Гарпунов», для уничтожения крейсера — четырех, эсминца — двух. Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

«Сейчас нам передано столько «Гарпунов», что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?», — отметил Братчук.