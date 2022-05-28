Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил в субботу о нахождении на территории страны по меньшей мере одного человека, который заразился оспой обезьян.

«Сегодня мы подтверждаем первый завезенный случай заражения обезьяньей оспой в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянно проживающий в Нью-Йорке, который, вероятно, заразился в Нидерландах. Он в настоящий момент находится в Мехико. К счастью, его состояние стабильное, он находится на профилактической изоляции», — написал в Twitter представитель ведомства.