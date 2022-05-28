28 мая состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие двусторонние дружественные и братские отношения успешно развиваются во всех сферах. Была выражена уверенность, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами.

В ходе беседы встреча президентов Азербайджана и Турции 28 мая – в День независимости была расценена как символ нашего братства.

Главы государств отметили важность фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку и высоко оценили его как хороший показатель высокого уровня отношений между нашими странами.

На встрече было отмечено, что наше сотрудничество будет и впредь расширяться, обсуждены вопросы, касающиеся перспектив двусторонних отношений.

Затем Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева пообедали с Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.