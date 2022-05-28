Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения объявило о первом случае заражения оспой обезьян на Мальте», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что заразившийся — 38-летний мужчина, который недавно побывал в одной из стран, где были зафиксированы вспышки оспы обезьян. Минздрав добавил, что у мужчины наблюдаются легкие симптомы, не требующие госпитализации, пациент соблюдает самоизоляцию дома.