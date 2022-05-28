Еще один мирный житель подорвался на мине, установленной армянскими боевиками, в Физулинском районе.

Так, 28 мая около 18 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной территории Физулинского района Хаял Абдуллаев, 1999 года рождения, получил множественные осколочные ранения.

Следствием установлено, что Хаял Абдуллаев, занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью, получил ранения в результате подрыва на мине в селе Горазиллы района.

В настоящее время прокуратура Физулинского района проводит проверку по данному факту.