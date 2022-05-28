Военная кампания Владимира Путина в Украине полностью провалилась, он в отчаянии и в качестве последнего козыря готов использовать ядерное оружие. Но «Путина предупредили, что Великобритания уничтожит Россию, если он даст зеленый свет ужасающему ядерному удару по миру в рамках отчаянного последнего шага, чтобы выиграть войну в Украине»

Об этом пишет британская Express.

Нил Гардинер, эксперт по внешней политике и помощник бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, сказал газете, что «реальность такова, что применение Россией ядерного оружия стало бы концом России, и они это знают. Даже Великобритания сама по себе способна нанести ущерб России своим ядерным арсеналом, не говоря уже о том, что есть в распоряжении США. Одна только защита со стороны Великобритании, если русские нанесут удар по Британии, будет означать конец России».

Гардинер не верит, что Путин осмелится прибегнуть к применению ядерного оружия, и заявил, что такая риторика — просто «классическая российская пропаганда». Он сказал, что это используется как тактика запугивания в отчаянной попытке расколоть НАТО и «вселить страх Божий в западные страны».

Вместе с тем, Гардинер предупреждает, что Путин может быть очень опасен, когда его военный план рушится, и что он всегда будет думать о мести. Он призвал мир не недооценивать то, на что способен российский президент, сравнив его со змеей, мечущейся в мешке, которая ждет идеальной возможности кого-нибудь укусить.

«Путин в наши дни очень злой человек, всегда думает о мести и всяких других вещах», — добавил он.