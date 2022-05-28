Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил азербайджанский народ и правительство Азербайджана с Днем Независимости.

«Мы привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для Азербайджана и региона Южного Кавказа, и готовы оказывать поддержку, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе, чтобы помочь региону обрести долгосрочный всеобъемлющий мир.

В этот сложный период глобальной неопределенности Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою приверженность поддержке независимости и суверенитета Азербайджана, а также прав и свобод азербайджанского народа», — отметил госсекретарь.