В министерстве иностранных дел Азербайджана ответили на заявление МИД Армении по поводу речи президента Азербайджана мая в Зангиланском районе. «Тот факт, что внешнеполитическое ведомство Армении выступило с очередным необоснованным заявлением, вызывает лишь сожаление.

Армения, на протяжении почти 30 лет нарушающая основополагающие принципы международного права, проводящая агрессивную политику и грубо нарушающая права человека около миллиона азербайджанцев, в последнее время на словах часто ссылается на международное право», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в отличие от Еревана, официальный Баку всегда уважал принципы международного права и последовательно демонстрировал эту позицию.

Касаясь высказываний президента Алиева в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, в МИД напомнили, глава страны призывает воздерживаться от поведения, не соответствующего принципам международного права, и предупреждает об опасностях, которые может представлять такое противоправное поведение.

В МИД также отметили, что в постконфликтый период в Армении есть реваншистские силы, которые агитируют такое опасное поведение, и что нынешнее плачевное положение Армении является результатом проводимой в течение почти 30 лет захватнической политики этих сил.

«Армянская сторона должна понимать, что попытки реализовать поведение десятилетней давности являются не чем иным, как фантазией. Только правильная оценка новых реалий и новых возможностей, сложившихся в регионе, может привести к правильным результатам», — заключили в ведомстве.

Напомним, армянский МИД закатил истерику после призыва азербайджанского лидера смириться с тем, что карабахский вопрос закрыт и делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении.

«Переговоры по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном должны проходить на основе предложений обеих сторон, отражать всю повестку проблем, в том числе окончательное урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Мандат посредников Минской группы ОБСЕ продолжает существовать.

Ереван ожидает конкретной реакции международных партнеров на заявления Баку, только в этом случае можно достичь стабильности и мира на Южном Кавказе», — заявили в Ереване.