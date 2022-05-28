Бывший президент Украины Петр Порошенко снова попытался выехать в Польшу через пункт пропуска «Рава Русская», где накануне ему отказали в выезде. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

27 мая Порошенко отказали, потому что пограничники не смогли считать QR-код документа экс-президента, разрешающего выезд.

Представители партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили , что Порошенко в составе украинской делегации должен принять участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО, и решение об этом согласовано с руководством Верховной Рады.

В партии утверждают, что Порошенко сейчас прилагает усилия к тому, чтобы Украина получила статус кандидата в Евросоюз, членство в НАТО и оружие.