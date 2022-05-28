Президент РФ Владимир Путин в субботу в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал о работе по «налаживанию мирной жизни в Донбассе», подчеркнул готовность Москвы к продолжению переговоров с Киевом и заявил об опасностях накачки Украины западными вооружениями. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«Проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации в Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

«[Путин] сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», — подчеркнули в Кремле.

Кроме того, отдельное внимание в разговоре было уделено положению дел «на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке», следует из сообщения. «Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — указали в Кремле.

Российский лидер также «заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием», предупредил в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Путин указал, что проблемы с продовольствием стали следствием ошибок Запада. «Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что «Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов».

«Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении российской стороны по итогам трехстороннего разговора лидеров.