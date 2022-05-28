Турецко-азербайджанское братство, единство очень важный фактор и для региона, и для мира. Это фактор безопасности, стабильности.

Об этом на фестивале «TEKNOFEST Азербайджан» заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«И сколько Турция и Азербайджан будут двигаться уверенно вместе, столько и будет крепким мир и дружба в регионе. Это мы и весь мир увидели во время второй Карабахской войны. Турция была рядом с нами. В первые часы войны слова дорогого брата, господина Реджеба Тайипа Эрдогана «Азербайджан не один, Турция рядом с ним» придали нам дополнительных сил, духа, веры. Азербайджанский народ никогда этого не забудет», — отметил президент (цитата по АПА).