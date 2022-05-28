Азербайджан — страна, которой мы гордимся. Азербайджан живет в моем сердце долгие годы.

Об этом сказал журналистам новоизбранный лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, принявший участие в церемонии в посольстве Азербайджана в России по случаю Дня Независимости 28 мая.

«Сегодня Азербайджан означает процветающую экономику. Сегодня Азербайджан — это такая страна, которую не надоедает посещать, хочется ехать снова . Президент Ильхам Алиев добился невиданных успехов для своей страны. Он превратил Азербайджан в не энергозависимую страну. Ильхам Алиев справился с задачами, решение которых невозможно. Под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и при координации возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева были реализованы проекты, имеющие большое значение за пределами страны. Я поздравляю весь близкий нам азербайджанский народ с праздником Дня Независимости», — цитирует политика АПА.