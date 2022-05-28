Международный аэропорт Зангилан будет сдан в эксплуатацию в 2 этапа. Об этом сообщил представитель ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Валех Амирасланов.

По его словам, первая взлетно-посадочная полоса и диспетчерская вышка будут сданы в эксплуатацию в июле.

«Аэропорт рассчитан на вылет 200 пассажиров в час. На втором этапе в августе работы в аэропорту будут полностью завершены. Здесь возможен прием пассажирских и грузовых самолетов с взлетной массой 400 тонн», — цитирует его АПА.