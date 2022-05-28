Американская САУ М109 одной из модификаций уже поступило в Украину, сообщает министр обороны Алексей Резников у себя в Facebook.

«Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран», — пишет Резников.

Он напоминает, что на передовой уже работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Также Резников сообщил, что Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море.

Он уточнил, что они поступают «от датских партнеров с участием британских друзей».

«Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Гарпунов и наших Нептунов поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу», — заявил Резников.