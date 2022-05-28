28 мая Азербайджан отмечает День независимости — свой главный государственный праздник. 104 года назад была провозглашена первая на мусульманском Востоке парламентская республика — АДР, где уже тогда, на годы и десятилетия раньше, чем в странах сегодняшнего «продвинутого Запада», равные избирательные права получили женщины, где были гарантированы права национальных и религиозных меньшинств и где впервые было продемонстрировано, что мусульманское вероисповедание населения вполне совместимо с парламентской демократией.

А для Азербайджана после «феодальной раздробленности» и российской колонизации в начале XIX века АДР была ценнейшим опытом современной национальной государственности. Народ выбрал будущее — во всех смыслах.

Сегодня уже известно: та республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года АДР была оккупирована советской Россией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне, во время встречи с представителями общественности в Зангелане, подчеркнул, что «было сделано много важных шагов, и мы всегда с уважением чтим память основателей Азербайджанской Демократической Республики. Но в то же время мы должны знать, что независимость длилась всего два года. После этого Азербайджанская Демократическая Республика пала, не смогла сохранить независимость, и азербайджанский народ был лишен свободы».

Сегодня мы уже без купюр и идеологических запретов можем изучать историю АДР. И искать ответы на вопросы, почему первая республика просуществовала всего 23 месяца, был ли у нас реальный шанс отстоять свою страну, когда «взять Баку им было крайне, крайне необходимо», и при этом держать в голове, как разжигали аппетиты Москвы нефтяные поля Абшерона, железные дороги и удобная бухта, где так хотелось разместить военные корабли Волжско-Каспийской флотилии, а бушевавшая уже тогда война с Арменией вынуждала держать лучшие части национальной армии в Карабахе и Зангезуре. А еще помнить, что тогда, век назад, большевики, меньшевики, монархисты, кадеты и октябристы демонстрировали трогательное единство, когда речь шла о том, чтобы растоптать независимость новых государств, появившихся на карте мира после распада Российской Империи.

А усвоить те уроки истории необходимо. В том числе и потому, что буквально накануне Дня независимости Азербайджана в Москве вновь были озвучены планы по восстановлению СССР. Вице-спикер Госдумы РФ и один из наиболее раскрученных российских пропагандистов Петр Толстой пообещал присоединение к РФ «Малороссии», «Новороссии» (то есть большей части территории Украины) и Беларуси. А потом, дескать, «посмотрим».

Конечно, если бы речь шла о заявлении отдельно взятого депутата Госдумы, здесь вряд ли стоило бы разводить подробную дискуссию: это как бы не официальная позиция Кремля: Толстой, хоть и вице-спикер Госдумы, но не представитесь исполнительной вертикали, а излагал он свое личное мнение. Наконец, Азербайджан господин Толстой вообще не упомянул.

Но прозвучало это его заявление на фоне реальной войны в Украине. За которой уже невозможно не увидеть попыток силового восстановления СССР. И четкого сигнала: РФ не намерена уважать границы новых независимых государств, даже те, которые ранее сама же признала.

Строго говоря, планы по воссозданию СССР появились далеко не вчера. В начале девяностых Москва усиленно раздувала «локальные конфликты», рассчитывая таким способом до предела расшатать и ослабить государственность ключевых бывших республик и тихо слепить их в новый «интеграционный проект». Не вышло. Затем эти конфликты пытались «размораживать» — тоже не получилось. Более того, 44-дневная война в Карабахе показала, что новые независимые государства при условии продуманной пролитии и военной стратегии вполне могут решать такие конфликты собственными силами, и российские оружейные «подарки» еще не гарантируют победы их получателей.

И вот слишком многое сегодня указывает на то, что война в Украине была еще и попыткой повторить «спецоперацию» вроде той, которую Москва осуществила 28 апреля 1920 года в Азербайджане — ее, напомним, официальная историография предписывала считать «бескровной».

Однако на практике украинская война не оставила сомнений: присоединять к России новые независимые государства «силами двух бронепоездов», «за два часа силами двух полков» или «за три дня» не получится. А мир уже не будет равнодушно наблюдать, как Россия рушит чужие границы. Да, сегодня Кремль пытается «откусывать» от соседних стран по кусочку, будь то Херсон или Цхинвали, но, при всей опасности подобных процессов, это совсем не то, что рисовалось в планах «восстановить СССР» и «вернуть земли исторической России».

И самое главное, затеяв силовую перекройку границ, ее уже не получится остановить на собственных рубежах. И тем более на границах своих форпостов и сателлитов. Которым вполне могут припомнить, кому принадлежал, к примеру, Западный Зангезур, побережье озера Гейча и на каких условиях был уступлен нынешний Ереван.

Так что настоящие уроки истории АДР, похоже, только начинаются.

Нурани, обозреватель Minval.az