Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте бывшего старшего офицера Управления внутренней безопасности, а также образования и научных исследований Минобороны Захида Нифталиева.

В Следственном управлении военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям по 178.2.1, 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4, 32.4, 312.2, однако Нифталиев был объявлен в розыск за уклонение от следствия.

По решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

СМИ называют Нифталиева «правой рукой» экс-начальника Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова.