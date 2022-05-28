Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.

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14:55 Президент Турции Реджеп Таир Эрдоган прибыл в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках TEKNOFEST Azerbaijan понаблюдают за выступлениями пилотов ВВС Азербайджана и пилотажных групп ВВС Турции «Соло Тюрк“ и ”Тюрк Улдузлары“.

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Президента Турции в Баку сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национального образования Махмут Озер, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, пресс-секретарь правящей партии Омер Челик, заместители главы ПСР Омер Илери и Афган Ала, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.