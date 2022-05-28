США своими действиями сами провоцируют продовольственный кризис в Украине, тогда как РФ намерена и далее добросовестно поставлять продовольствие и другие товары, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает РИА Новости.

«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском «ленд-лизе». Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, США и ЕС намерены в течение 2,5 месяцев вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерновых якобы для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса.

«Однако в реальности зерно транспортируется на склады в Европе. Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты по его доставке в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии», — пояснила она.

При этом Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка, отметила Захарова.